Активное и реактивное сопротивление Где они применяются? Помогите пожалуйста
Физика
Активное и реактивное сопротивление Где они применяются? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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Электрического сопротивление - величина, характеризующая противодействие элемента электрической цепи электрическому току. Сопротивление обусловлено преобразованием электрической энергии в другие виды энергии. В цепях переменного тока различают необратимое преобразование энергии и обмен энергиеймежду элементами электрической цепи. При необратимо преобразовании электрической энергии в другие виды энергии сопротивление элемента, на котором эти преобразования происходят, называется активным, а в случае обмена энергией между источником и элементом цепи — реактивным сопротивлением.В электроплитке электроэнергия преобразуется в тепловую энергию необратимо, поэтому электроплитка обладает активным сопротивлением R. Активное сопротивление имеют также элементы, в которых происходит преобразование электроэнергии в световую (электролампы), механическую (электродвигатели) энергию и т. д.В катушке индуктивности переменный ток периодически образует магнитное поле. В момент времени, когда i = Im, энергия магнитного поля Wм = LI2m/2 максимальна, а когда i= 0, Wм = 0.Под действием переменного тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции. Эта ЭДС, направлена встречно току при его возрастании и в одну сторону с током при его убывании. Таким образом, ЭДС самоиндукции противодействует изменению тока, обусловливая индуктивное сопротивление XL катушки. За счет ЭДС самоиндукции происходит возврат энергии магнитного поля катушки в электрическую цепь. В результате источник и катушка обмениваются энергией, подобно маятнику, при колебаниях которого происходит взаимное преобразование кинетической и потенциальной энергии. Значит, индуктивное сопротивление катушки является реактивным сопротивлением.При постоянном токе ЭДС самоиндукции не возникает, поэтому индуктивное сопротивление равно нулю. В конденсаторе, подключенном к источнику переменного напряжения (см. рис. 4.14), изменяется заряд q = Си, и, следовательно, в элементах цепи между источником и конденсатором проходит переменный ток. При этом в момент времени, когда конденсатор полностью заряжен, u—Um и энергия электрического поля конденсатораWb = CU2m/2 максимальна.Току цепи оказывает противодействие напряжение конденсатора, обусловливающее емкостное сопротивление Хс. Это сопротивление ввиду обмена энергией между источником и конденсатором является реактивным.После зарядки конденсатора в цепи постоянного тока напряжение электрического поля конденсатора уравновешивает напряжение источника(Uc = U) и ток отсутствует, т. е. сопротивление конденсатора в цепи постоянного тока равно бесконечности.
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