Помогите пожалуйстаа!!!! СРОЧНО!! Решить удобным порядком вычисления!!! ( 12 целых 19/24 + 5 целых 19/28) - 3 целых 19/24 6 целых 4/9 ( 1 целая 7/24 + 4 целых 4/9)
Математика
Помогите пожалуйстаа!!!! СРОЧНО!! Решить удобным порядком вычисления!!! ( 12 целых 19/24 + 5 целых 19/28) - 3 целых 19/24 6 целых 4/9 ( 1 целая 7/24 + 4 целых 4/9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 пример= 14 целых 19/28 2 пример= 36 целых 313/324
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