Стальной брусок массой 3 тонны нагревают с помощью бензина с 20 градусов до 1200 град??сов. Найти сколько бензина понадобится для этого

Физика
Стальной брусок массой 3 тонны нагревают с помощью бензина с 20 градусов до 1200 град??сов. Найти сколько бензина понадобится для этого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нагреваем брусок: Q1=c*m*(t2-t1) = 460*3000*(1200-20) =1,63*10⁹ Дж Сжигаем бензин: Q2 = q*m2 = 46,2*10⁶ * m2 Но Q1=Q2 46,2*10⁶*m2=1,63*10⁹ Отсюда m2 = 1,63*10⁹ / 46,2*10⁶ ≈ 35 кг бензина надо сжечь 
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