Стальной брусок массой 3 тонны нагревают с помощью бензина с 20 градусов до 1200 град??сов. Найти сколько бензина понадобится для этого

Физика

Стальной брусок массой 3 тонны нагревают с помощью бензина с 20 градусов до 1200 град??сов. Найти сколько бензина понадобится для этого

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