ТАБЛИЦА ДАМ 20 балловПомогите пожалуйста пожалуста

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ТАБЛИЦА ДАМ 20 балловПомогите пожалуйста пожалуста
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Уууухтыыыж дааа что задают
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