Cходства и различия политического режима и формы правления (по 3 пункта)

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Сходства: 1. И то, и то характеризует способ управления государством. 2. И то, и то относится к политике. 3. И то, и то определяет тип государства. Различия: 1. Политический режим — это система методов с помощью которых осуществляется политическая власть, а форма правления - организация высших органов государственной власти. 2. Политический режим бывает демократическим (плесбицитный, представительный) и недемократическим (тоталитарный, авторитарный); государство может быть монархией или республикой. 3. Форма правления определяет организацию высших органов государственной власти, взаимодействие с населением, участие населения в их работе. Политический режим - количество свобод.