Какие трудности могут возникнуть у человека кости нижней конечности которого будут моедененны неподвижные

Биология
Какие трудности могут возникнуть у человека кости нижней конечности которого будут моедененны неподвижные
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