Запиши соответсвующее сложное слово. Подчеркнините соединительную гласную. Каш?? варит-........ пчел разводит-.....

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Запиши соответсвующее сложное слово. Подчеркнините соединительную гласную. Каш?? варит-........ пчел разводит-.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кашу варит - кашЕвар; пчел разводит - пчелОвод
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