Можно с вычислениями, пожалуйста 1. Сколько Гбит информации содержит сообщение о??ъемом 2 в 39 степени байт? 2. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 1 Мбит? 3. Сколько Мбит информации содержит сообщение объем...
Информатика
Можно с вычислениями, пожалуйста 1. Сколько Гбит информации содержит сообщение о??ъемом 2 в 39 степени байт? 2. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 1 Мбит? 3. Сколько Мбит информации содержит сообщение объемом 0,25 Гбит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2³⁹байт= 2³⁹/(2¹⁰*2¹⁰*2¹⁰) Гб=2⁹ Гб=512 Гб 1 Мбит=1*2¹⁰*2¹⁰/8=131072 байт 0,25 Гбит=0.25*2¹⁰=256 Мбит
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