Можно с вычислениями, пожалуйста 1. Сколько Гбит информации содержит сообщение о??ъемом 2 в 39 степени байт? 2. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 1 Мбит? 3. Сколько Мбит информации содержит сообщение объем...

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Можно с вычислениями, пожалуйста 1. Сколько Гбит информации содержит сообщение о??ъемом 2 в 39 степени байт? 2. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 1 Мбит? 3. Сколько Мбит информации содержит сообщение объемом 0,25 Гбит?

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