помогите пожайлуста по истории, Расскажите о последствиях проводимой в СССР во второй половине 50-х гг. политики десталинизации для нашей страны, социалистических стран
Обществознание
помогите пожайлуста по истории, Расскажите о последствиях проводимой в СССР во второй половине 50-х гг. политики десталинизации для нашей страны, социалистических стран
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Расширены права союзных республик; 2. Восстановлена национальная государственность переселённых при Сталине народов; 3. Сокращён аппарат чиновников; 4. Принята новая программа КПСС; 5. Начата разработка новой Конституции СССР; 6. Повышение заработной платы; 7. Развитие науки
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