помогите пожайлуста по истории, Расскажите о последствиях проводимой в СССР во второй половине 50-х гг. политики десталинизации для нашей страны, социалистических стран

Обществознание

помогите пожайлуста по истории, Расскажите о последствиях проводимой в СССР во второй половине 50-х гг. политики десталинизации для нашей страны, социалистических стран

Автор: Гость