Помогите придумать маленький рассказ на одну и ту же букву
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Помогите придумать маленький рассказ на одну и ту же букву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бычок Борька боднул бабушку Белу.Бела боялась бычка,бычок боялся Белу.Бежала Бела быстро.Было больно Беле.Большая болячка бедра! Боже,-буркнула Бела,буду быстро бегать.
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