Составить 5 предложений на тему My Home ,my castle
Обществознание
Составить 5 предложений на тему My Home ,my castle
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My home is my life . When I go to home , I will very happy . When are you at home , you sense warm and cosiness . It is very comfortable in your home , because it is YOUR home . You must will very happy !
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