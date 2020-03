Помогите прочитать стих на английском языке Shake your drakon tail, Its not a fairy tale. Why dont we dance? Snake your tail with us! Snake it high, Then say "Hi". Shake it low Make it slow.

Английский язык

Помогите прочитать стих на английском языке Shake your drakon tail, Its not a fairy tale. Why dont we dance? Snake your tail with us! Snake it high, Then say "Hi". Shake it low Make it slow.

Автор: Гость