Срочно сочинение на 10 - 15 строчек

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Для чего нужно изучать русский язык? Этот язык для нас родной, первый язык, которому нас обучили. Мы говорим на нем с детства, поэтому редко задумываемся, насколько он сложен и многогранен. Русский язык нужно учить для того, чтобы понимать окружающих и чтобы они понимали нас. Взрослея, мы учимся читать и писать, общение больше не ограничивается разговорами. Мы можем писать письма, сочинения, рассказы. Таким образом, мы показываем свой внутренний мир, мысли и чувства, о которых иногда трудно говорить вслух. Всю нашу жизнь мы не перестаем учить русский язык, постоянно узнаем что-то новое. Иногда это жаргонные или слэнговые словечки, иногда термины иностранного происхождения, но все они теперь часть живого русского языка, и чтобы понять окружающих, нам приходится эти слова знать. Мы вращаемся в разных кругах общества, иногда нам выгоднее говорить на правильном, литературном русском языке, иногда опускаться до жаргонов, всё для того, чтобы быть понятыми. Чем обширнее наш словарный запас, тем с большим количеством людей мы сможем беспрепятственно общаться. Представители различных профессий, разные слои населения, разные поколения, жители различных областей пользуются словами и выражениями малознакомыми или вовсе не знакомыми для других. То есть носители одного языка могут с трудом понимать друга, потому что они пользуются диалектами или какими-нибудь жаргонами. Но, в то же время, есть единая «база» слов, которую понимают все представители русской нации.