1) 2т 49кг= кг 15ц 6кг= кг 74.000г= кг 8т 3ц 16кг= кг 2) а) 4т 68кг + 9ц 52кг= т кг б) 3ц -25кг 925г= ц кг г 3) Коробка с 60 конфетами весит 2кг,а без конфет-200г.Какова масса одной конфеты,если все они одинаковые.

Математика

1) 2т 49кг= кг 15ц 6кг= кг 74.000г= кг 8т 3ц 16кг= кг 2) а) 4т 68кг + 9ц 52кг= т кг б) 3ц -25кг 925г= ц кг г 3) Коробка с 60 конфетами весит 2кг,а без конфет-200г.Какова масса одной конфеты,если все они одинаковые.

Автор: Гость