Запишите слова в 3 столбика а) стилистически нейтральные б) книжные в) разговорные: Ахнуть, вещий, рука, доверенность, дефект, вакуоль, картошка, отлынивать, работа, читать, хихикать, чело, эксперимент, книжонка, писатель, ква...

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Запишите слова в 3 столбика а) стилистически нейтральные б) книжные в) разговорные: Ахнуть, вещий, рука, доверенность, дефект, вакуоль, картошка, отлынивать, работа, читать, хихикать, чело, эксперимент, книжонка, писатель, квартиросъёмщик, дева, время. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!!!

Автор: Гость