Кто угадает тот учёный Я летом выхожу зимой не часто Я очень ленивый и спать я люблю Ты напрасно меня не прикармливай А то возьму и сам тебя съем Я люблю ходить к людям на огород И портить и м все у меня есть товарищ ...

Другие предметы

Кто угадает тот учёный Я летом выхожу зимой не часто Я очень ленивый и спать я люблю Ты напрасно меня не прикармливай А то возьму и сам тебя съем Я люблю ходить к людям на огород И портить и м все у меня есть товарищ Он меньше меня зато ест он не меньше чем я Скажу я вам честно я воровать не люблю Но иногда приходится А если от меня убегать начнёшь То тебе не поздоровится Товарищ мой малый но не меньше чем ты Товарищ мой со мной всегда и везде (Отгадка лёгкая )

Автор: Гость