Помогите продолжи ряды глаголов 1) смотреть, слышать, ... 2) стелить
Русский язык
Помогите продолжи ряды глаголов 1) смотреть, слышать, ... 2) стелить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брить,строить,гнать,держать,дышатьслышать,смотреть,видеть,ненавидеть,обидеть,терпеть,зависеть,вертеть
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