Замените полную форму прилагательных на краткую. Составьте с ними предложения. Старые вещи Голодные звери Хорошие манеры Полезные советы Узкий переход Отличная память Долгие годы
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Замените полную форму прилагательных на краткую. Составьте с ними предложения. Старые вещи Голодные звери Хорошие манеры Полезные советы Узкий переход Отличная память Долгие годы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вещи стары,да выбросить жалко. Когда звери голодны,они злы Хороши манеры у Тамары! Советы полезны ,когда даны вовремя Этот переход слишком узок для меня Дед уже стар,но память отлична Годы долги,если живешь скучно
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