Помогите продолжить текст так чтобы 1 из них было побудительное (не более 4 предложений (можно меньше)): ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня мы идём в поход. Руководитель нашего похода рассказывает нам правила безопасност...

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Помогите продолжить текст так чтобы 1 из них было побудительное (не более 4 предложений (можно меньше)): ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня мы идём в поход. Руководитель нашего похода рассказывает нам правила безопасности и в последний раз спрашивает: Всё ли мы с собой взяли в поход?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня мы идём в поход. Руководитель нашего похода рассказывает нам правила безопасности и в последний раз спрашивает: Всё ли мы с собой взяли в поход? И тут я вспомнил что мы не взяли чемодан с лекарствами и бинтами! Руководитель ещё раз нам повторил все правила безопасности и предупредил что если мы поранимся,то говорить ему сразу же.
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