Помогите продолжить текст так чтобы 1 из них было побудительное (не более 4 предложений (можно меньше)): ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня мы идём в поход. Руководитель нашего похода рассказывает нам правила безопасност...

Гость: Гость:

Сегодня мы идём в поход. Руководитель нашего похода рассказывает нам правила безопасности и в последний раз спрашивает: Всё ли мы с собой взяли в поход? И тут я вспомнил что мы не взяли чемодан с лекарствами и бинтами! Руководитель ещё раз нам повторил все правила безопасности и предупредил что если мы поранимся,то говорить ему сразу же.