ПОМОГИТЕ ПРОШУ Училка на доске написала задания, сказала решить. ПРОШУ. СТАВЛЮ 30 БАЛЛОВ ЗА ЛУЧШИЙ

Математика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ Училка на доске написала задания, сказала решить. ПРОШУ. СТАВЛЮ 30 БАЛЛОВ ЗА ЛУЧШИЙ
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Ответ(ы):
Гость:
1) 7 5/6 - 6 3/8 + 3 7/9 = 47/6-55/8+34/9 = 4 53/72
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