Помогите прошу заранее спасибо!Скажите всех героев поэмы Руслан и Людмила прошу вас !
Литература
Помогите прошу заранее спасибо!Скажите всех героев поэмы Руслан и Людмила прошу вас !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светозар, великий князь киевский Людмила, его дочь Руслан, витязь, жених Людмилы Ратмир, князь хазарский Фарлаф, витязь варяжский Горислава, пленница Ратмира Финн, добрый волшебник Наина, злая волшебница Баян, сказитель Черномор, карлик, злой волшебник Еще Святогор (Голова), великан, брат Черномора
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