Помогите прошууу очень срочно
Қазақ тiлi
Помогите прошууу очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.б,2д,1 еки рет,2асказаннын созылуына,3 жок шайды тамактан кейин ишиледи,4кофени тан ертен ишиледи а шайды кез келген уакыт та.
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