Помогите просто поставить слова в посивный залог

Английский язык
Помогите просто поставить слова в посивный залог
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 - are visited 16 - be touched 17 - was put out 18 - will be powered
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из предложения все словосочетания Определи какой частью речи является главное слово в каждом столе
Ответить
Математика
Задача. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поезд и товарный. Они встретились через 6 ч. Каково расстояние...
Ответить
Математика
Помогите пж. решить задачу номер 1433 второе задание
Ответить
Математика
Выполните действия - 19,68 : (-0,8) пожалуйстааааа
Ответить
Английский язык
Помогите мне в день Рождение!!!!! Если кто знает хорошо английский Найдите меня в вк и помооите мне сделать его если что Я Катя Кулакова Сургут...
Ответить