Помогите просто поставить слова в посивный залог
Английский язык
Помогите просто поставить слова в посивный залог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 - are visited 16 - be touched 17 - was put out 18 - will be powered
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