Помогите!!!!! Пушкин сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.Мы рисовали таблицу ??арица и царевна вот: 1 черты внешности 2 черты характера 3 отношение к окружающим 4 Отношение окружающих к герою! Вот помогите только 4

Литература
Помогите!!!!! Пушкин сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.Мы рисовали таблицу ??арица и царевна вот: 1 черты внешности 2 черты характера 3 отношение к окружающим 4 Отношение окружающих к герою! Вот помогите только 4
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Шооооооооооооооооооо
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