Помогите!!!!! Пушкин сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.Мы рисовали таблицу ??арица и царевна вот: 1 черты внешности 2 черты характера 3 отношение к окружающим 4 Отношение окружающих к герою! Вот помогите только 4

Литература

Помогите!!!!! Пушкин сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.Мы рисовали таблицу ??арица и царевна вот: 1 черты внешности 2 черты характера 3 отношение к окружающим 4 Отношение окружающих к герою! Вот помогите только 4

Автор: Гость