Помогите пж дам 10 балов

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Помогите пж дам 10 балов
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1)smaller 2)longer 3)bigger 4)heavier 5)longer 6)more dangerous 7)worse
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