Помогите пж как решить 243:934*12+654-23= в калькуляторе не получается
Математика
Помогите пж как решить 243:934*12+654-23= в калькуляторе не получается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь надо решать по действиям. Сначала умножение и деление, а потом уже сложение и вычитание. 1) 243:934*12=3 114/934 = 3 57/467 2) 3 57/467 + 654 - 23 = 634 57/467
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