Предположи что у вас и уменя имеется одинаковоя сумма денег сколько денег должен ??ам дать чтобы у вас стало на 10 рублей больше чем у меня? действия
Математика
Предположи что у вас и уменя имеется одинаковоя сумма денег сколько денег должен ??ам дать чтобы у вас стало на 10 рублей больше чем у меня? действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты должен мне дать 10 рублей из своей сумки и у меня станет больше на 10 рублей
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