Предположи что у вас и уменя имеется одинаковоя сумма денег сколько денег должен ??ам дать чтобы у вас стало на 10 рублей больше чем у меня? действия

Математика

Предположи что у вас и уменя имеется одинаковоя сумма денег сколько денег должен ??ам дать чтобы у вас стало на 10 рублей больше чем у меня? действия

Автор: Гость