Почему Лиза слушая рассказ Насти постоянно её перебивает и почему Насте хочется подробно рассказывать о деталях которые Лизе не интересны?Как автор

Литература
Почему Лиза слушая рассказ Насти постоянно её перебивает и почему Насте хочется подробно рассказывать о деталях которые Лизе не интересны?Как автор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лизе, хотелось побольше узнать Алексея, поэтому она часто перебивала Настю.Настя, всегда рассказывала всё в подробностях, что сказывается в словах Елизаветы " Опять ты со своими подробностями!".Лиза была возбуждена и хотела, как можно больше узнать о Алексее, а Насте хотелось побольше рассказать.

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