Почему Лиза слушая рассказ Насти постоянно её перебивает и почему Насте хочется подробно рассказывать о деталях которые Лизе не интересны?Как автор

Гость: Гость:

Лизе, хотелось побольше узнать Алексея, поэтому она часто перебивала Настю.Настя, всегда рассказывала всё в подробностях, что сказывается в словах Елизаветы " Опять ты со своими подробностями!".Лиза была возбуждена и хотела, как можно больше узнать о Алексее, а Насте хотелось побольше рассказать.