Из чего состоят вещества

Окружающий мир
Из чего состоят вещества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы из молекул, точно не помню
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