Кому перешла власть в Англии после гражданской войны

История
Кому перешла власть в Англии после гражданской войны
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Гость:
Пришедшие к власти пуритане запретили театр, музыкальные представ­ления, танцы и другие развлечения. Вместе с тем пуританская революция породила целую плеяду блестящих мыслителей, стремившихся осмыслить происходившие на их глазах исторические перемены. В эти годы в Англии было опубликовано большое количество произведений по проблемам рели­гии и общественного устройства, заложены основы британской политиче­ской философии. Особое место в истории её формирования занял Т. Гоббс (1588—1679). В 1651 г. он опубликовал свой знаменитый труд о государст­венном устройстве под названием «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского». Это сочинение Гоббса до сих пор признаётся классикой политической мысли.

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