Помогите пж. Напишите сообщение о разгадке иероглифов кратко и ясно. ПОМОГИТЕ П?? ПЖ ПЖ. СРОЧНО НУЖНО НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Гость: Гость:

Все иероглифы похожи на то, что они обозначают. Человечек с копьем - воин. Колодец - вода. Ну и т.п. Поэтому и существует огромнейшее количество иероглифов. Потому что каждый иероглиф обозначает одно слово.