Помогите пж. Напишите сообщение о разгадке иероглифов кратко и ясно. ПОМОГИТЕ П?? ПЖ ПЖ. СРОЧНО НУЖНО НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
История
Помогите пж. Напишите сообщение о разгадке иероглифов кратко и ясно. ПОМОГИТЕ П?? ПЖ ПЖ. СРОЧНО НУЖНО НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все иероглифы похожи на то, что они обозначают. Человечек с копьем - воин. Колодец - вода. Ну и т.п. Поэтому и существует огромнейшее количество иероглифов. Потому что каждый иероглиф обозначает одно слово.
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