Помогите пж!!!Расстояние между городами А и В равно 244км.Из А в Б выехал автобус,а через 36мин ему навстречу из Б в А выехал автомобиль со скоростью,большей скоростью автобуса на 30км/ч. через 2ч после своего выезда автомобил...

Алгебра

Помогите пж!!!Расстояние между городами А и В равно 244км.Из А в Б выехал автобус,а через 36мин ему навстречу из Б в А выехал автомобиль со скоростью,большей скоростью автобуса на 30км/ч. через 2ч после своего выезда автомобиль встретил автобус.Найдите скорость автомобиля

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