Помогите пж!!!Расстояние между городами А и В равно 244км.Из А в Б выехал автобус,а через 36мин ему навстречу из Б в А выехал автомобиль со скоростью,большей скоростью автобуса на 30км/ч. через 2ч после своего выезда автомобил...

Алгебра
Помогите пж!!!Расстояние между городами А и В равно 244км.Из А в Б выехал автобус,а через 36мин ему навстречу из Б в А выехал автомобиль со скоростью,большей скоростью автобуса на 30км/ч. через 2ч после своего выезда автомобиль встретил автобус.Найдите скорость автомобиля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость автомобиля, тогда скорость автобуса (х-30) составим уравнение 2х+(2+36/60)(х-30)=244 2х+2,6х-78=244 4,6х=322 х=70 км/ч
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