15 предложений с междометиями срочно через час в школу
Русский язык
15 предложений с междометиями срочно через час в школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гуляю я.Он мой друг. Мы весёлые. Вы умные. Она красотка.Они милые.Мы ищем их. Меня узнали. Слушаем её. Бегу с ним . Ты в школе. Говорю с тобой. Рассказ о нём. Вокруг их.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
теплоход за 8 часов прошел путь длиной 312 километров За сколько часов он пройдет путь длиной 231 километров если его скорость уменьшится на 6 кило...
Математика
Английский язык