15 предложений с междометиями срочно через час в школу

Гость: Гость:

Гуляю я.Он мой друг. Мы весёлые. Вы умные. Она красотка.Они милые.Мы ищем их. Меня узнали. Слушаем её. Бегу с ним . Ты в школе. Говорю с тобой. Рассказ о нём. Вокруг их.