Значение организации земля и воля
История
Значение организации земля и воля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деятельность «Земли и воли» имела большое историческое значение. Организация была центром сплочения наиболее активных демократических сил для подготовки революции. «Земля и воля» 60-х годов оказала серьезное влияние на последующее развитие освободительного движения, формирование революционно-демократической идеологии в России.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обществознание
Алгебра
Огородный участок, имеющий форму прямоугольника, одна сторона которого на 20м больше другой, требуется обнести изгородью. Определите длину изгороди...
Математика
Помогите плииззз С одного цветка в противоположных направления вылетели две ст??екозы Через 0,08 часа между ними было 4.4 км Скорость полёта одн...
Биология