Значение организации земля и воля

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Деятельность «Земли и воли» имела большое историческое значение. Организация была центром сплочения наиболее активных демократических сил для подготовки революции. «Земля и воля» 60-х годов оказала серьезное влияние на последующее развитие освободительного движения, формирование революционно-демократической идеологии в России.