Помогите пожалуйста 3,4,5 номера срочно
Математика
Помогите пожалуйста 3,4,5 номера срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)9/37=0,24 , 31/28=1,11 (priblizitelno) 4)-5/9.0,87+(-5/9).1,83=(-5/9)(0,87+1,83)=(-5/9).2,7= = -5.0,3=-1,5 5)(-4x-3)(3x+0,6)=0 a)-4x-3=0,4x=-3,x=-3/4 b)3x+0,6=0,3x=-0,6 , x=-0,2
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