Номер 104 плииис очень поможите
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Номер 104 плииис очень поможите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаепитие с крылатыми гостями. 5.Вечером мы пили чай(В.п.) с медом(Т.п.) на террасе(П.п.). 1.Пчелы почуяли мёд(В.п.) и стали жужжать над столом(Т.п.). 4.Потом прилетела оса(И.п.). 3.Она сразу села на мёд(В.п.) и прилипла всеми лапками(Т.п.). 2.Мы спасали осу из миски(Р.п.) чайной ложкой(Т.п.).
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