теплоход за 8 часов прошел путь длиной 312 километров За сколько часов он пройдет путь длиной 231 километров если его скорость уменьшится на 6 километров в час?

Математика

теплоход за 8 часов прошел путь длиной 312 километров За сколько часов он пройдет путь длиной 231 километров если его скорость уменьшится на 6 километров в час?

Автор: Гость