теплоход за 8 часов прошел путь длиной 312 километров За сколько часов он пройдет путь длиной 231 километров если его скорость уменьшится на 6 километров в час?
Математика
теплоход за 8 часов прошел путь длиной 312 километров За сколько часов он пройдет путь длиной 231 километров если его скорость уменьшится на 6 километров в час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 312:8=39 (км/ч) - первоначальная скорость теплохода 2) 39-6=33 (км/ч) - скорость после уменьшения 3) 231:33=7 (ч) Ответ: за 7 часов теплоход пройдёт 231 км
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