Помогите пж В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин.3 из них отремонт??ровали.Сколько машин осталось отремонтировать

Математика
Помогите пж В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин.3 из них отремонт??ровали.Сколько машин осталось отремонтировать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+9=13 -машин всего 2)13-3=10 - машин осталось
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