Помогите пж В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин.3 из них отремонт??ровали.Сколько машин осталось отремонтировать

Математика

Помогите пж В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин.3 из них отремонт??ровали.Сколько машин осталось отремонтировать

Автор: Гость