Отметь точку о и построй след..фигурытак, чтобы точка о принадлежала: отрезку Ом; л??чу АВ; лучуОК.
Математика
Отметь точку о и построй след..фигурытак, чтобы точка о принадлежала: отрезку Ом; л??чу АВ; лучуОК.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче,рисуешь отрезок. в самом начале ставило точку. О ставишь над этой точкой. Потом где-нибудь ставишь М,только не в конце где-нибудь поближе к О. Потом подальше от М ставишь точку А и ещё чуть дальше В. После этого точку К ставишь перед М.
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