Помогите пжл дам 30 баллов

Русский язык
Помогите пжл дам 30 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Г - петрушка 2) Б - три (баран, батон, бетон) 3) Г - толковый словарь 4) Д - виноватый (потому что в остальных этот суффикс делает слова мягче, а здесь нет) 5) В, Г 6) Г - бегемот 7) Д - существительное (потому что все остальные слова - члены предложения, а это часть речи)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3/16* 1 целая 1/5:(7целых1/2*1/10-3/5)-3целых1/2:4 целых2/3
Ответить
Математика
Ввразите в радианах величину угла ,выраженого в градусах
Ответить
Математика
Помогите плллииизз (эта задача решается по частям) 2 номер
Ответить
Математика
В шахматном турнире участвовало 160 детей. мальчиков было в 3 раза больше,чем девочек. сколько мальчиков и сколько девочек участвовало в этом турнире?
Ответить
Математика
Решите задачу пожалуйста!!!!
Ответить