Помогите пжл дам 30 баллов
Русский язык
Помогите пжл дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Г - петрушка 2) Б - три (баран, батон, бетон) 3) Г - толковый словарь 4) Д - виноватый (потому что в остальных этот суффикс делает слова мягче, а здесь нет) 5) В, Г 6) Г - бегемот 7) Д - существительное (потому что все остальные слова - члены предложения, а это часть речи)
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