Помогите расставить запятые!:з Герои повести "Бедная Лиза" являлись лицами разны?? сословий. Лиза-верная и честная крестьянка. Эраст по словам автора ветреный избалованный дворянин. Их любовь не могла быть счастливой не только...

Литература

Помогите расставить запятые!:з Герои повести "Бедная Лиза" являлись лицами разны?? сословий. Лиза-верная и честная крестьянка. Эраст по словам автора ветреный избалованный дворянин. Их любовь не могла быть счастливой не только по социальному статусу но и из-за характеров обоих героев. Лизу переполняли глубокие чувства от сильной любви,она не могла забыть про молодого человека. Эраст пересытившись крестьянкой старается как можно быстрее отдалиться от неё. Неспособная пережить предательство девушка совершает самоубийство.

Автор: Гость