Помогите разгадать крофорд по истории

История
Помогите разгадать крофорд по истории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хз думай сам дурак
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