Помогите разобрать слово "спокойный" в морфологическом разборе
Русский язык
Помогите разобрать слово "спокойный" в морфологическом разборе
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: СПОКОЙНЫЙ Часть речи: Имя прилагательное (полное) Грамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, качественное. Всё)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите небольшой художественный текст, в котором было бы использовано одно из выразительных синтаксических средств (ряды однородных членов предл...
Математика
Математика
Информатика
Помогите составить задачу на языке Паскаль: В 1990 году на счет положили 5000 рублей под 14% годовых. В каком году вклад достигнет 1000000 рублей.