В каждой паре чисел выделите то которое имеет больший модуль : -67 и 20,-5,92 и -6,009

Математика
В каждой паре чисел выделите то которое имеет больший модуль : -67 и 20,-5,92 и -6,009
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Число при раскрытии из модуля всегда положительное. Модуль -67 больше модуля 20. Модуль -5,92 меньше модуля -6,009.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
729*(5-4)+(27/3+6)-48/(2*3)=
Ответить
Информатика
Помогите составить задачу на языке Паскаль: В 1990 году на счет положили 5000 рублей под 14% годовых. В каком году вклад достигнет 1000000 рублей.
Ответить
Математика
1. Сколькими способами можно рассадить 12 гостей на 12 различных стульев
Ответить
Русский язык
Разберите слово фокусника по морфологическому разбору)
Ответить
Русский язык
Срочно! Напишите, пожалуйста, рассказ на тему "Как я однажды помогала маме" Рассказ должен вестись от 1-го лица. И примерно 2-3 абзаца. Нужно р...
Ответить