В каждой паре чисел выделите то которое имеет больший модуль : -67 и 20,-5,92 и -6,009
Математика
В каждой паре чисел выделите то которое имеет больший модуль : -67 и 20,-5,92 и -6,009
Ответ(ы):
Гость:
Число при раскрытии из модуля всегда положительное. Модуль -67 больше модуля 20. Модуль -5,92 меньше модуля -6,009.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Помогите составить задачу на языке Паскаль: В 1990 году на счет положили 5000 рублей под 14% годовых. В каком году вклад достигнет 1000000 рублей.