Помогите составить задачу на языке Паскаль: В 1990 году на счет положили 5000 рублей под 14% годовых. В каком году вклад достигнет 1000000 рублей.

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Помогите составить задачу на языке Паскаль: В 1990 году на счет положили 5000 рублей под 14% годовых. В каком году вклад достигнет 1000000 рублей.

Автор: Гость