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Помогите ребят пожалуйста задача 5
Математика
Помогите ребят пожалуйста задача 5
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Гость:
Нарисуй треугольник и через вершину "В " сверху нарисуй ещё один
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