Помогите рещить задачу пожалуйста : Катер , имеющий собственную скорость 12 км/ч пр??плыл 3 по течению реки и 4 ч против течения . Какое расстояние проплыл катер за это время если скорость теч реки 2 км/ч ? Пожалуйста помогите ...

Математика
Помогите рещить задачу пожалуйста : Катер , имеющий собственную скорость 12 км/ч пр??плыл 3 по течению реки и 4 ч против течения . Какое расстояние проплыл катер за это время если скорость теч реки 2 км/ч ? Пожалуйста помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость по течению-12+2=14 Скорость против течения-12-2=10 14*3=42-км по течению 10*4=40- км против течения 40+42=82
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