Помогите рещить задачу пожалуйста : Катер , имеющий собственную скорость 12 км/ч пр??плыл 3 по течению реки и 4 ч против течения . Какое расстояние проплыл катер за это время если скорость теч реки 2 км/ч ? Пожалуйста помогите ...
Математика
Помогите рещить задачу пожалуйста : Катер , имеющий собственную скорость 12 км/ч пр??плыл 3 по течению реки и 4 ч против течения . Какое расстояние проплыл катер за это время если скорость теч реки 2 км/ч ? Пожалуйста помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость по течению-12+2=14 Скорость против течения-12-2=10 14*3=42-км по течению 10*4=40- км против течения 40+42=82
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пришла весна солнце светит ярко с крыш чистая капель падает на земле разлились ог??омные лужи а что это за шум доноситься из сквера да это воробьи ...
Русский язык
Математика
Найдмте все целые числа которые одновременно : а) больше 3 и меньше 6 ,б) больше -2 и м??ньше 1 , в) меньше -4 и больше -9,г) больше -11 и меньше -6.