Помогите рещить задачу пожалуйста : Катер , имеющий собственную скорость 12 км/ч пр??плыл 3 по течению реки и 4 ч против течения . Какое расстояние проплыл катер за это время если скорость теч реки 2 км/ч ? Пожалуйста помогите ...

Математика

Помогите рещить задачу пожалуйста : Катер , имеющий собственную скорость 12 км/ч пр??плыл 3 по течению реки и 4 ч против течения . Какое расстояние проплыл катер за это время если скорость теч реки 2 км/ч ? Пожалуйста помогите срочно

Автор: Гость