Какие рыбы живут в стоячей воде, а какие в быстрых водах?

Биология
Какие рыбы живут в стоячей воде, а какие в быстрых водах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живут в стоячей воде-карась,карп,окунь,ерш быстрые воды-щука,хариус,сом 
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