Какие рыбы живут в стоячей воде, а какие в быстрых водах?
Биология
Какие рыбы живут в стоячей воде, а какие в быстрых водах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живут в стоячей воде-карась,карп,окунь,ерш быстрые воды-щука,хариус,сом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое из этих имё существительных характерно для народной поэзии? 1) Печаль. 2) Грусть 3) Тоска 4) Кручина
Биология
Обществознание
Ниже приведены высказывания различных моральных качествах. Охарактеризуйте позицию каждого автора. Можно ЛИ обойтись без указанных качеств? Как о...