Историки спорят о том почему сразу после смерти эхнатона культ бога атона предан ??абвению. Предположите почему его не приняли простые Египтяне.
История
Историки спорят о том почему сразу после смерти эхнатона культ бога атона предан ??абвению. Предположите почему его не приняли простые Египтяне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народ, конечно, чтил фараона, но ещё больше чтил старых богов. Попытка Эхнатона унифицировать религиозный культ грозила уничтожить поклонение ряду веками чтимых местных божеств, заменив их всех "богом солнечного диска". Простой народ не мог так вот взять и в одночасье отречься от того же Амона, который уже не одно столетие "заботился" о египетской земле. Плюс - активное влияние жрецов старого культа, попавших в немилость, оказываемое на народные массы, безусловно давало свои плоды: служителям прежних богов народ верил, а вот к "новой вере" и её служителям относился, мягко говоря, настороженно.
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