Дайте развёрнутый свободный ответ. Как оказать первую помощь при переломе косте?? предплечья?

Гость: Гость:

1)дать пострадавшему 1-2 таблетки анальгетика или любое успокаивающие средство.Также к отекшему месту приложить,что то холодное. Если у пострадавшего кровотечение,то нужно остановить кровотечение при помощи стерильной бинтовой повязки, а также обработать края раны. 2)Нужно произвести фиксацию участка предплечья, подвергшегося повреждению.Обездвижить конечность можно посредством косынки, футболки, шарфа, свитера.Картон для формирования емкости в которую нужно поместить травмированную руку. "Предплечье при фиксации должно оставаться горизонтальным полу.После проведения иммобилизации верхняя конечность должна быть расслабленной." 3)Вызвать скорую помощь.